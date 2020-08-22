В Рышканах по вине нетрезвого лихача погиб подросток (ФОТО)

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17-летний пассажир скончался в результате жуткой аварии, произошедшей этим утром в Рышканском районе. 22-летний водитель автомобиля Audi не справился с управлением и вылетел с трассы.

Из-за высокой скорости автомобиль перевернулся, пишет deschide.md. В результате 17-летний пассажир погиб на месте.

Тест на алкоголь показал, что водитель был нетрезв. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства, при которых произошла авария.

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