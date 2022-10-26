В Рышканах перевернулся грузовик с яблоками

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ДТП произошло неподалёку от села Новые Михайлены.

По данным пресс-секретаря инспектората полиции Рышкан, 62-летний водитель грузовика перевозил яблоки из Бричан в Оргеев. Мужчина не справился с управлением, в результате чего прицеп перевернулся.

По предварительным данным, инцидент случился из-за мокрой дороги. Водитель не пострадал, пишет echipa.md.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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