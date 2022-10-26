В Рышканах перевернулся грузовик с яблоками

В Рышканах перевернулся грузовик с яблоками

ДТП произошло неподалёку от села Новые Михайлены.

По данным пресс-секретаря инспектората полиции Рышкан, 62-летний водитель грузовика перевозил яблоки из Бричан в Оргеев. Мужчина не справился с управлением, в результате чего прицеп перевернулся.

По предварительным данным, инцидент случился из-за мокрой дороги. Водитель не пострадал, пишет echipa.md.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md