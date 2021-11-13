В Рышканах больше недели не могут найти сбежавшую из больницы женщину

В Рышканах больше недели не могут найти сбежавшую из больницы женщину

Находившаяся в районной больнице женщина покинула медучреждение и пропала. Полиция продолжает разыскивать пенсионерку.

Как сообщили сотрудники рышканской больницы, 31 октября жительница села Пэскауць была госпитализирована с коронавирусом, но спустя несколько дней самовольно покинула больницу. С 4 ноября её местонахождение неизвестно, пишет unimedia.info.

Розыск продолжается. Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, просят звонить на номер 112.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md