В Рышканах больше недели не могут найти сбежавшую из больницы женщину

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Находившаяся в районной больнице женщина покинула медучреждение и пропала. Полиция продолжает разыскивать пенсионерку.

Как сообщили сотрудники рышканской больницы, 31 октября жительница села Пэскауць была госпитализирована с коронавирусом, но спустя несколько дней самовольно покинула больницу. С 4 ноября её местонахождение неизвестно, пишет unimedia.info.

Розыск продолжается. Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, просят звонить на номер 112.

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