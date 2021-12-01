«Жигули» врезалось в дерево. Водитель чудом остался жив

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ДТП произошло накануне вечером. Водитель ВАЗ ехал из Рыбницы в село Жура. На повороте 30-летний мужчина не справился с управлением, машина вылетела с трассы и врезалась в дерево.

В результате удара водителя зажало в салоне, пишет mvdpmr.org. Очевидцы извлекли его из авто, вызвали экстренные службы. Мужчину госпитализировали с ушибами ног и руки, черепно-мозговой травмой.

По предварительной версии, сельчанин не выбрал безопасную скорость движения. По факту ДТП проводится разбирательство.

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