В Рыбницком районе три села остались без газа из-за прорыва магистрали

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Порыв магистральной трассы газопровода произошёл в Рыбницком районе. В поле, недалеко от села Бутучаны, представители аграрного предприятия проводили земляные работы. По неосторожности повредили газовую трубу.

Специалисты газового хозяйства перекрыли ветку, по которой голубое топливо идёт в три села: Бутучаны, Жура, Михайловка. Без газа остались 810 частных домов и 14 объектов коммунально-бытового назначения (из них 3 – котельные школ).

Чтоб ускорить ход ремонтно-восстановительных работ, газовщики обратились за помощью к спасателям. Сотрудники АСП г. Рыбница привезли генератор и обеспечили специалистов светом, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Порыв трубы был устранён.

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