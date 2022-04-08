В Рыбницком районе третий день ищут пропавшего пенсионера

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Объявлен в розыск Тихун Василий Дмитриевич 1951 года рождения. В последний раз жителя села Колбасна видели вечером 5 апреля.

Приметы: на вид 70-75 лет, худощавого телосложения, рост 160-165 см, плечи опущенные. Лицо овальное, бледное. Брови дугообразные, щетинистые, глаза зелёные. Нос большой, прямой, рот средний, губы тонкие. Уши большие, напоминающие треугольники. Волосы прямые, седые, имеются лобная и теменная залысины. Голос глухой, речь ясная, зубы отсутствуют.

Был одет в зимнюю коричневую куртку до колен, тёмно-серые брюки. Был обут в чёрные тапочки. Размер обуви – 39-40, пишет mvdpmr.org.

Всех, кто знает, где находится Василий Тихун, просят позвонить по телефону 102 в любом населённом пункте Приднестровья, в г. Рыбница – по номеру 0 (555) 4-35-20 или 0 (533) 8-15-29.

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