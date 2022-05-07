В Рыбницком районе произошло четыре взрыва

В Рыбницком районе произошло четыре взрыва

У села Воронково Рыбницкого района, в районе бывшего аэродрома, произошло четыре взрыва. Вечером 6 мая, предположительно, с дрона были сброшены первые два взрывных устройства. Спустя час атаку повторили.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, глубина воронок составляет примерно метр, диаметр – около 25 сантиметров. На месте работает следственно-оперативная группа. Эксперты изъяли с места происшествия для изучения элементы, оставшиеся от кумулятивного взрывного устройства.

Как отмечают специалисты, это уже второй факт активных действий в районе села Воронково. Первая атака была зафиксирована 5 мая. Тогда с дрона были сброшены два взрывных устройства.

Во всех случаях пострадавших нет.

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