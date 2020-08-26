В Рыбницком районе по вине пьяного водителя погиб человек

В Рыбницком районе по вине пьяного водителя погиб человек

Этой ночью в селе Воронково Рыбницкого района произошло смертельное ДТП.

Как сообщает пресс-центр МВД Приднестровья, 33-летний владелец Mercedes не справился с управлением. При повороте мужчина выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонный забор.

На переднем пассажирском сиденье находился 54-летний отец водителя. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Водитель получил телесные повреждения и был доставлен в районную больницу. Предположительно, мужчина находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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