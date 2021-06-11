В Рыбницком районе молния убила отца и сына-подростка

В Рыбницком районе молния убила отца и сына-подростка

Трагедия произошла в селе Ульма Рыбницкого района. Молния убила мужчину и его 15-летнего сына. 

Четверо пастухов пасли коров, с одной стороны стада шли отец и сын. В какой-то момент ударила молния, от испуга животные начали разбегаться. Когда один из пастухов сгонял коров, он обнаружил под деревом напарников без признаков жизни и сообщил односельчанам. Те, в свою очередь, позвонили в милицию и скорую помощь.

На месте работали эксперты. Они нашли на телах погибших специфические «метки» от удара молнии, похожие на ожоги, пишет “Новости Приднестровья”.

Проводится разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md