В Рыбнице задержали бесправного водителя, который перевозил краденое

0

Автомобиль Mercedes автоинспекторы остановили на въезде в город. Как оказалось, водитель, 30-летний житель села Попенки, был лишён права управления транспортными средствами.

Выяснилось, что причина сесть за руль без прав у мужчины была “весомая” – он вёз сдавать в металлолом краденый забор. В багажнике авто было обнаружено 24 фрагмента металлического ограждения.

Как пояснил подозреваемый, пишет mvdpmr.org, днём ранее он вывез 12 секций демонтированного забора с территории фермы, где работал. Дома распилил их пополам.

Руководство предприятия о краже узнало от стражей правопорядка. Похищенное имущество возвращено на ферму. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела: мужчине может грозить крупный штраф или до 2 лет лишения свободы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.