В Рыбнице вор перекрасил украденный велосипед, но всё равно попался

В Рыбнице вор перекрасил украденный велосипед, но всё равно попался

Рыбничанка сообщила в милицию о пропаже велосипеда. Транспорт хранился в подсобке, которую жильцы оборудовали на лестничной площадке.

Сорвав навесной замок, злоумышленник проник внутрь и похитил двухколёсное транспортное средство, пишет mvdpmr.org. В этот же день заявительница снова позвонила в милицию и сообщила, что видела на улице мужчину, который катил, предположительно, её велосипед.

Правоохранители задержали подозреваемого – ранее неоднократно судимого 33-летнего горожанина. Как выяснилось, мужчина перекрасил транспорт. Намеревался его продать, но не успел.

Разбирательство продолжается. Украденное имущество возвращено владелице.

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