В Рыбнице водителя и его пассажира задержали с 0,5 кг конопли

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Автоинспекторы в Рыбнице остановили Nissan. Из салона исходил специфический запах.

Транспорт был осмотрен: в багажнике правоохранители обнаружили полиэтиленовый пакет, в котором находилась зелёная растительная масса весом около 500 г.

Выяснилось, что владельцем пакета является пассажир. Он рассказал, что сорвал коноплю для личного употребления, пишет mvdpmr.org.

Содержимое пакета направлено на экспертизу. Приятелям-подельникам может грозить крупный штраф, обязательные работы сроком от 180 до 240 часов, либо до 3 лет лишения свободы.

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