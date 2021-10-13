В Рыбнице водитель Toyota сбил 9-летнего мальчика

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Авария произошла накануне у собора Архангела Михаила.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, 9-летний мальчик катался на скейтборде по тротуару. Набрав скорость, он не заметил автомобиль Toyota, который выезжал с территории храма. Водитель, 28-летний горожанин, в свою очередь не удостоверился в отсутствии пешеходов и совершил наезд на школьника.

Врачи диагностировали у мальчика сотрясение головного мозга, ссадины, ушиб кисти и передней брюшной стенки. На данный момент он находится в детском отделении Рыбницкой больницы.

Сотрудники правоохранительных органов проводят разбирательство.

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