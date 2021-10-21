В Рыбнице водитель предъявил автоинспекторам сомнительное удостоверение

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Автомобиль BMW госавтоинспекторы остановили в Рыбнице. За рулём находился 27-летний житель села Колбасна.

При проверке сведений об автовладельце по базе выяснилось, что права управления транспортными средствами мужчина был лишён в январе 2015 года за пьяное вождение. Сельчанин предъявил водительское удостоверение образца РМ. Его подлинность вызвала сомнение у сотрудника ГАИ.

Обратная сторона документа не соответствовала стандарту. Подпись в удостоверении явно отличалась от подписи в админпротоколе, составленном за отсутствие техосмотра. Когда и где он обучался вождению в Молдове, мужчина толком не ответил.

Водительское удостоверение было изъято. Заключение о том, подлинный документ или поддельный, предстоит дать эксперту. Разбирательство продолжается, пишет пресс-центр МВД ПМР.

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