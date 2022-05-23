В Рыбнице в результате аварии перевернулись «Жигули». Есть пострадавшие

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ДТП произошло накануне. Водитель «Жигули» — 18-летний парень — не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Mazda. От удара ВАЗ перевернулся на крышу.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, в момент аварии в салоне «пятёрки» находились два пассажира. Одного из них с переломом крестца и ушибленной раной лица госпитализировали в травматологическое отделение. Второй пассажир и водитель ВАЗа получили незначительные травмы.

У 31-летнего водителя Mazda ушиб грудной клетки. Врачи оказали ему медицинскую помощь и отпустили домой.

По факту ДТП проводится разбирательство.

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