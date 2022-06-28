В Рыбнице трёхлетняя девочка оказалась в реанимации после отравления таблетками

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Врачи сообщили в милицию о трёхлетней малышке, поступившей в приёмное отделение больницы.

Как выяснилось, девочка находилась дома с папой. В какой-то момент принесла отцу пустой блистер от антигистаминного средства и сказала, что больше не болеет, так как съела все таблетки.

Как кроха достала лекарство, мужчина пояснить не смог. По его словам, аптечка находилась в недоступном месте высоко в шкафу.

Отец сразу отвёз дочку в больницу, пишет novostipmr.com. Девочка в реанимации, она находится под пристальным наблюдением врачей.

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