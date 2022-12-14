В Рыбнице трёхлетняя девочка откусила наконечник градусника

В Рыбнице трёхлетняя девочка откусила наконечник градусника

Малышка приболела. Мама решила измерить температуру и поставила градусник девочке под мышку. Женщина отвлеклась буквально на мгновение. В этот момент ребёнок вытащил градусник, положил в рот и откусил наконечник, пишет mvdpmr.org.

Женщина обратилась в скорую помощь. Врачи провели обследование и убедились, что инородного тела в организме ребёнка нет.

Мать с малышкой отпустили домой.

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