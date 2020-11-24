В Рыбнице ссора сожителей закончилась убийством

В Рыбнице ссора сожителей закончилась убийством

В дежурную часть поступил звонок от 34-летней рыбничанки. Женщина сообщила, что её избивает гражданский муж. По указанному адресу был направлен наряд.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили труп 53-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. На теле было несколько колото-резаных ран. По заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стало внутрибрюшное кровотечение, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Оперативники выяснили, что вечером в доме были гости. Во время распития спиртных напитков между сожителями произошёл конфликт. В разгар выяснения отношений женщина схватила кухонный нож и нанесла мужчине несколько ударов. Успокоившись, они продолжили пить. Спустя какое-то время раненый скончался.

В отношении ранее неоднократно судимой горожанки возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md