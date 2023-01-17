В Рыбнице из огня спасли мужчину

0

В понедельник на единый номер спасения обратилась жительница многоэтажки на улице Мичурина. Она сообщила: в её подъезде сильное задымление.

На месте происшествия работали два пожарных расчёта СВПЧ-3. В квартиру на четвёртом этаже, где произошло возгорание, огнеборцы попали через открытую дверь. В ходе разведки помещения на полу был обнаружен мужчина без сознания. Пожарные вытащили его на улицу, оказали первую доврачебную помощь и передали бригаде неотложки.

Из-за сильного задымления и угрозы распространения огня эвакуировали 30 жителей верхних этажей дома. Для обогрева людей прибыл специализированный автомобиль аварийно-спасательного подразделения г. Рыбница.

На ликвидацию пожара огнеборцам потребовалось около двух часов. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Огнём была уничтожена жилая комната, в других помещениях закопчены стены и потолки.

57-летний хозяин квартиры госпитализирован в Рыбницкую центральную районную больницу с ожогами лица, левой кисти и шеи. Пострадавший получил 7-8% повреждения поверхности тела. На данный момент врачи оценивают его состояние – средней степени тяжести – как стабильное.

Инспектор Госпожнадзора рассматривает две версии инцидента: неправильное обращение с огнём при курении и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.