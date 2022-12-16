В Рыбнице сотрудница детского сада получила травмы, упав со стремянки

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В больницу женщина поступила с ушибами и переломом левой ноги.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, 57-летняя сотрудница детского сада в музыкальном зале меняла тематические шторы. Взяла двухметровую раскладную лестницу. Но раскладывать её не стала. Приставила к стене, встала на неё и начала снимать шторы. В какой-то момент стремянка соскользнула со стены. Женщина упала.

Пострадавшей вызвали “скорую”. На неотложке женщину доставили в районную больницу. Врачи оказали ей медицинскую помощь и отпустили домой.

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