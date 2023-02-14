В Рыбнице школьный автобус попал в ДТП

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Водитель «Мерседеса», 24-летний молодой человек, не выполнил требование знака «Уступите дорогу» и продолжил движение. Спустя несколько мгновений в его машину врезался «ПАЗ», который ехал по главной улице.

В момент аварии в школьном автобусе находились дети и преподаватель. Никто из них не пострадал, пишет mvdpmr.org.

Бригада “скорой” доставила в больницу 25-летнюю пассажирку «Мерседеса», которая сидела впереди. Врачи диагностировали у неё перелом костей носа. Пострадавшую госпитализировали в хирургическое отделение.

По факту ДТП проводится разбирательство.

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