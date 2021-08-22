В Рыбнице сгорел автомобиль

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В Рыбнице накануне вечером сгорел автомобиль. Свидетелями происшествия на улице Грибоедова стали жители города.

Молодой человек припарковал ВАЗ около ресторана. Как пояснил 19-летний хозяин авто, он отлучился буквально на 10 минут. Когда вернулся, увидел салон, заполненный дымом.

На помощь поспешили другие автовладельцы, они попытались сбить огонь огнетушителями, но не получилось, сообщает пресс-служба МВД ПМР. Объятый пламенем ВАЗ потушил пожарный расчёт. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки. Владелец рассказал, что на днях подключал автомагнитолу.

Транспорт выгорел почти полностью, невредимым остался лишь моторный отсек. Материальный ущерб устанавливается.

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