В Рыбнице с середины января ищут пропавшего мужчину

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Подопригора Артур Викторович 1989 года рождения временно был зарегистрирован и проживал в Рыбнице. С 17 января мужчина не выходит на связь с матерью.

В последний раз его видели в городе 24 января, пишет mvdpmr.org.

Приметы: на вид 30-35 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, плечи опущенные. Лицо круглое, бледное. Лоб средний. Брови дугообразные, глаза карие. Нос прямой. Губы средней толщины. Волосы чёрные, короткие, прямые. Речь ясная, голос звонкий, сильный.

Особые приметы: на лбу с левой стороны имеется шрам в 1 см.

Был одет, предположительно, в синюю короткую куртку с капюшоном, чёрный батник с капюшоном, синие спортивные штаны с резинками внизу. Был обут в кроссовки Nike, чёрные с белыми вставками по бокам. Размер обуви: 42-43.

Мужчина не имеет определённого места жительства. Постоянно ездит на заработки, злоупотребляет спиртными напитками.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего Артура Викторовича Подопригоры, просят позвонить по телефонам: 102, 0 (555) 4-35-20, 4-06-42, 4-10-31, 0 (533) 8-15-29.

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