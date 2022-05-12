В Рыбнице разыскивают мужчину, страдающего шизофренией

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Разыскивается без вести пропавший Старчинский Геннадий 1979 года рождения, проживающий в городе Рыбница, на улице Ленина.

Мужчина 11 мая 2022 года ушёл из дома в неизвестном направлении, и до настоящего времени о его местонахождении неизвестно.

Приметы: возраст 40–45 лет, рост 170–175 см, худощавого телосложения. Глаза карие, нос большой, волосы прямые, тёмно-русые с проседью, стрижка короткая. Речь ясная, говорит медленно, при ходьбе сутулится.

Особые приметы: на спине, у позвоночника, шрам примерно 1 см.

Был одет в чёрную куртку с капюшоном на белой молнии, тёмно-синий свитер, брюки молочного цвета, тёмно-синюю футболку с короткими рукавами.

Был обут в чёрные туфли-тапочки 43-го размера.

Ранее мужчина уходил из дома, страдает потерей памяти, инвалид I группы, диагноз «шизофрения».

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Старчинского Геннадия, просят сообщить по телефону 102 в любом населённом пункте Приднестровья, по номерам Рыбницкого ОВД: 0 (555) 4-35-20, 4-10-31 или 4-06-42, а также по телефону доверия МВД Приднестровья 0 (533) 8-15-29.

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