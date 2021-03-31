В Рыбнице разыскивают девочку, сбежавшую из школы-интерната

В Рыбнице разыскивают девочку, сбежавшую из школы-интерната

В Рыбнице разыскивается 15-летняя Жалик Валерия. 30 марта она ушла в неизвестном направлении с территории Попенкской школы-интерната.

Приметы: на вид 16–17 лет, тёмно-каштановые волосы средней длины, глаза карие.

Была одета в длинную тёмно-зелёную куртку, чёрные кроссовки на высокой белой подошве с розовыми и фиолетовыми вставками.

Имела при себе маленький розовый рюкзак. Ранее неоднократно уходила.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей Валерии Жалик, просят звонить по телефону 102 в любом населённом пункте Приднестровья, по номерам 0 (555) 4-35-20, 4-06-42, 4-10-31, а также по телефону доверия МВД Приднестровья 0 (533) 8-15-29.

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