В Рыбнице разыскивают без вести пропавшую женщину

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Разыскивается без вести пропавшая 54-летняя Иванова Елена, уроженка города Рыбница. В субботу, 6 августа, около десяти вечера женщина ушла из дома в неизвестном направлении.

Приметы: возраст 55–60 лет, рост 160–165 см, худощавого телосложения. Глаза зелёные, губы тонкие. Волосы средней длины, прямые, тёмно-русые. Верхние зубы отсутствуют.

Особые приметы: правая рука полусогнута после инсульта. С внутренней стороны левой щиколотки татуировка в виде четырёх точек.

Злоупотребляет спиртными напитками. Ранее из дома не уходила.

Всех, кому что-либо известно о месте нахождения пропавшей, просят сообщать по телефону 102 в любом населённом пункте Приднестровья, по номерам Рыбницкого ОВД: 0 (555) 4-35-20, 4-10-31 и 4-06-42, а также по телефону доверия МВД Приднестровья 0 (533) 8-15-29.

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