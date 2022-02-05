В Рыбнице прогремел взрыв в жилом доме: взорвался газовый баллон

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В 16-тиэтажном доме произошёл сильный взрыв. Ударной волной выбило два окна.

Парень на туристическом газовом баллоне хотел сделать попкорн. Что-то пошло не так и баллон взорвался. Парень жив, но получил сильные ожоги, сообщает Telegram-канал Приднестровец.

Взрыв был настолько мощным, что в квартире вместе со стёклами выбило и оконные рамы. Три машины, стоящие под окнами, получили повреждения.

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