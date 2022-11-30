В Рыбнице пожарные спасли из огня пенсионера

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Пожар вспыхнул накануне в жилом доме на 2 этаже по улице Юбилейной.

Соседка почувствовала запах гари, выйдя на лестничную клетку, увидела, что из-под двери одной из квартир идёт дым, и позвонила в пожарную службу. На место происшествия выехал пожарный расчёт СВПЧ-3. Первая группа в газодымозащитной экипировке попала в квартиру через окно. Вторая взломала входную дверь. Внутри огнеборцы обнаружили 72-летнего мужчину. Он был без сознания.

Мужчину вынесли на лестничную площадку и оказали ему первую помощь. Ликвидировать пожар удалось за 7 минут. Огнём повреждена мебель, стены и потолок закопчены.

Инспектор выяснил: пенсионер злоупотребляет алкоголем, много курит в квартире. В момент пожара мужчина был пьян. Сам пострадавший говорит, что это уже четвёртый пожар, ранее к нему уже приезжали огнеборцы.

Пенсионера госпитализировали в отделение гнойной хирургии районной больницы Рыбницы. У мужчины недолеченные старые ожоги. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Некоторое время пенсионер будет находиться под наблюдением специалистов.

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