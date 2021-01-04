В Рыбнице перевернулся автомобиль. Пострадали водитель и четверо пассажиров

0

Авария произошла у села Андреевка. 18-летний житель Рыбницы не справился с управлением Volkswagen Golf. Машина слетела в овраг и перевернулась на крышу.

В салоне, кроме водителя, находились четверо пассажиров. У 18-летней рыбничанки перелом позвоночника, её госпитализировали в реанимационное отделение. Ещё двое помещены в травматологическое отделение. Под наблюдением медиков также и водитель авто. Самая младшая из пассажиров, 16-летняя девушка, отделалась ушибами и ссадинами, пишет mvdpmr.org.

Как рассказал водитель, на дорогу неожиданно выбежала собака. Молодой человек пытался избежать столкновения, но не справился с управлением.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.