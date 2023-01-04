В Рыбнице нетрезвый шутник грозился взорвать многоэтажку

В Рыбнице нетрезвый шутник грозился взорвать многоэтажку

3 января в дежурную часть Рыбацкого ОВД поступил звонок. Житель многоэтажки сообщил: он заминировал дом, находится в своей квартире с гранатой в руках. Каких-либо требований не выдвигал.

Правоохранители прибыли на место, оцепили прилегающую к зданию территорию. При задержании злоумышленник не оказывал сопротивления. Ранее судимый 45-летний мужчина находился в состоянии опьянения и сказал, что просто пошутил, пишет mvdpmr.org.

Сапёры обследовали квартиру и дом, каких-либо взрывоопасных предметов не обнаружили. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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