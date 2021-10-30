В Рыбнице нетрезвые отец и сын жестоко подрались друг с другом

В Рыбнице нетрезвые отец и сын жестоко подрались друг с другом

Конфликт между отцом и сыном произошёл после распития спиртных напитков. 67-летний глава семейства схватился за нож и полоснул сына по торсу. Тот в ответ стал избивать отца.

Пожилому рыбничанину понадобилась помощь врачей, пишет mvdpmr.org. Его поместили в хирургическое отделение с двумя сломанными рёбрами, ушибами и ссадинами. Младший член семьи от госпитализации отказался. У него диагностирована колото-резаная рана грудной клетки.

В произошедшем разбираются правоохранители.

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