Нетрезвая женщина выпала из окна второго этажа

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Инцидент произошел накануне. Правоохранителям сообщили, что бригадой скорой помощи доставлена молодая женщина с переломом позвоночника. Пациентка была в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители выяснили обстоятельства происшествия. Со слов 26-летней пострадавшей, вечером в воскресенье она была у подруги, пила пиво. Когда вернулась домой в общежитие, решила покурить. Женщина открыла окно и встала на подоконник, не удержала равновесие и выпала со второго этажа.

Также выяснилось: пострадавшая злоупотребляет алкоголем, ранее состояла на учёте в ИДН за неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка. С недавнего времени женщина ограничена в родительских правах. Её трёхлетняя дочь находится в детском доме города Бендеры.

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