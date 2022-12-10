В Рыбнице нашли человеческие останки

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В селе Бутучаны Рыбницкого района 30-летний мужчина решил оборудовать канализацию. Для этого в 10 метрах от дома приступил к копке ямы. На помощь ему пришли трое односельчан.

На глубине около двух метров мужчины наткнулись на кости. Одну за одной они извлекли их из грунта, сложили в большую алюминиевую кастрюлю. Кроме останков там же были обнаружены осколки глиняной посуды. Не понимая, что делать с находкой, участники «раскопок» обратились в местный сельсовет. Руководство села обратилось в дежурную часть Рыбницкого ОВД.

Правоохранители осмотрели найденные останки. Специалист сделал вывод, что это фрагменты скелета человека. Всё изъятое отправлено на исследование. Сотрудникам Департамента судебных экспертиз МВД предстоит выяснить, кому принадлежат останки и какова их давность.

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