В Рыбнице на ребёнка упало бревно

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В районную больницу Рыбницы обратилась женщина с девочкой 1 года и 8 месяцев. Врачи диагностировали у ребёнка закрытую черепно-мозговую травму и госпитализировали в реанимационное отделение.

Инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили: отец мастерил малышке деревянные качели. Доделать не успел, уехал по делам. За дочкой присматривала её прабабушка. Она ненадолго выпустила из вида внучку. Девочка задела стоячую балку качели. Двухметровое бревно упало прямо на неё.

Женщина немедленно позвонила маме ребёнка, которая и отвезла дочь в больницу. Сейчас маленькая пациентка в сознании, под наблюдением врачей.

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