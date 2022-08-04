В Рыбнице малышка съела бабушкину таблетку и попала в больницу

В Рыбнице малышка съела бабушкину таблетку и попала в больницу

Врачи сообщили в дежурную часть о девочке 1 года и 9 месяцев с медикаментозным отравлением.

Как выяснилось, за ребёнком присматривала прабабушка. В тот вечер женщина взяла из пакета необходимые медикаменты, приняла таблетку, положила препараты на журнальный столик и ненадолго отлучилась. Малышка забежала в помещение, где были оставлены лекарства, и стала грызть одну из таблеток противосудорожного препарата, пишет mvdpmr.org.

Сейчас маленькая пациентка находится под наблюдением врачей.

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