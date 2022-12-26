В Рыбнице лишённый прав пьяный водитель попал в аварию

В Рыбнице лишённый прав пьяный водитель попал в аварию

В Рыбнице на перекрёстке «Мазда» врезалась в дерево. За рулём находился 32-летний мужчина. Поворачивая, он не справился с управлением, машину занесло.

От сильного удара ноги водителя оказались заблокированы. Спасатели с помощью гидравлического инструмента разрезали боковую стойку автомобиля, достали пострадавшего и передали врачам, пишет mvdpmr.org.

Мужчину с переломами бедра и лодыжки госпитализировали в реанимационное отделение. От водителя исходил сильный запах алкоголя.

Инспекторы выяснили: рыбничанин в 2021 году уже был лишён прав за «пьяную» езду. Теперь ему грозит уголовная ответственность.

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