В Рыбнице конфликт между сожителями закончился трагедией

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Сообщение о мужчине с ножевым ранением поступило от диспетчера скорой медицинской помощи в Рыбнице. Прибывшие по вызову врачи констатировали смерть 33-летнего горожанина.

Подозреваемая 32-летняя рыбничанка пояснила, что вечером распивала с сожителем спиртное. Мужчина стал вести себя агрессивно, возник конфликт, пишет mvdpmr.org. Женщина утверждает, что, заметив под диваном нож, решила его перепрятать, но не успела. Сожитель схватил её руку и, прижав к груди, надавил. Травма оказалась смертельной.

Стоит отметить, что оба участника конфликта ранее неоднократно были судимы. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.

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