В Рыбнице ищут сбежавшего из COVID-госпиталя пенсионера

0

19 декабря 71-летний Пономаренко Иван, проживающий в селе Буторы Григориопольского района, самовольно ушёл из COVID-госпиталя, расположенного в Рыбнице, и до настоящего времени домой не вернулся. У соседей, родственников и знакомых также не появлялся.

Приметы: рост 150–165 см, плотного телосложения. Глаза голубые. Хромает на правую ногу, плохо говорит, плохо ориентируется на местности. Состоит на учёте у врача-психиатра, инвалид второй группы.

Был одет в чёрную куртку, байковую клетчатую рубашку, чёрную шапку, коричневые штаны. Обут в чёрные галоши.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшего, просят звонить в милицию по телефону 102 в любом городе или населённом пункте Приднестровья, в Рыбнице по номерам 0 (555) 4-35-20, 4-06-42, 4-10-31, через вайбер Рыбницкого ОВД +37377902867 или по телефону доверия МВД Приднестровья 0 (533) 8-15-29.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.