В Рыбнице двухлетняя девочка отравилась “Нафтизином”

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У жительницы Рыбницы проживали 2-летняя малышка и её 9-летний брат. Внучка заболела вирусной инфекцией. Вечером 55-летняя женщина закапала девочке нос препаратом “Нафтизин”. Через несколько часов заметила: малышка стала бледной, появилась потливость, а ручки и ножки стали холодными. Бабушка испугалась и позвонила в “скорую”, пишет mvdpmr.org.

Ребёнка госпитализировали в реанимацию с острым бытовым медикаментозным отравлением. Сейчас состояние девочки оценивается как стабильное, в скором времени её отправят домой.

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