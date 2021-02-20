В Рыбнице двое подростков за ночь взломали десятки авто

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Рыбничанин позвонил в милицию и сообщил о подозрительных парнях на парковке у многоквартирного дома. Мужчина вышел на балкон покурить и заметил двух молодых людей, которые пытались вскрыть машину.

При осмотре места происшествия были обнаружены семь машин со следами взлома. Позже горе-взломщики признались, что проникли в 13 транспортных средств, пишет mvdpmr.org.

Злоумышленниками оказались два школьника 14 и 15 лет, оба состоят на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних. Подростки признались, что находились под действием алкоголя. Машины вскрывали и забирали ценные вещи.

За совершённые кражи приятелям может грозить до 5 лет лишения свободы.

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