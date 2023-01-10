В Рыбнице двое детей отравились заправкой для борща

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В районную больницу Рыбницы были доставлены два несовершеннолетних мальчика, они съели приправу «Заправка для борща».

Как выяснилось, пока их мама находится на заработках, братья девяти и трёх лет живут с бабушкой. Днём, пока она была на работе, дети остались под присмотром прабабушки. В поисках сладкого старший внук отправился на кухню. Печенье и конфеты не нашёл, но увидел пакетик с заправкой для борща. Он попробовал её, но остался недоволен вкусом. В этот момент в кухню зашёл младший брат. Он тоже попробовал приправу-концентрат. Малышу она пришлась по вкусу. Старший насыпал ему в ладонь порошка. Трёхлетний мальчик всё съел. Это увидела прабабушка. О случившемся она сообщила своей дочери, когда та вернулась домой. Женщина позвонила в «скорую».

В центральной районной больнице мальчишкам промыли желудок и оставили под присмотром врачей на сутки. В настоящее время оба ребёнка находятся дома.

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