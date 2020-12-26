В Рыбнице автомобиль врезался в дерево

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На автодороге Тирасполь-Каменка водитель автомобиля Opel не учёл погодные условия и не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением транспортным средством. Машина выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево.

В дорожно-транспортном происшествии пострадавших нет. У автомобиля механические повреждения.

Правоохранители призывают водителей выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и боковой интервал, а также заблаговременно снижать скорость движения перед опасными поворотами, перекрёстками, остановками общественного транспорта и пешеходными переходами.

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