В румынском уезде Бузэу пройдут дни Кишинёва

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В уезде Бузэу, Румыния, в начале сентября несколько дней будут посвящены Кишинёву. Об этом Ион Чебан договорился с администрацией уезда в ходе рабочего визита в Бузэу.

Мы установили, что в ближайшее время руководство уезда Бузэу посетит с рабочим визитом Кишинёв. Кроме того, администрация Бузэу поможет нам модернизировать сквер «Николае Титулеску» в секторе Ботаника. Это возможность обменяться опытом во всех сферах, узнать друг друга и вместе достичь многих целей, – сказал Чебан.

Напомним, сегодня было подписано соглашение о сотрудничестве между Кишинёвом и уездом Бузэу.

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