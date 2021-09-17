В румынском городе Бузэу проходят «Дни Кишинёва»

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«Дни Кишинёва» проходят в городе Бузэу в Румынии. Мероприятие организовано примарией Кишинёва и претурой сектора Ботаника в партнёрстве с уездным советом Бузэу.

Как отметил генеральный примар Ион Чебан, который находится в Румынии, это мероприятие совершенно нового для муниципалитета формата.

Вместе с нами – артисты, художники, народные мастера, писатели и все те, кто умеет создавать красоту, выделять и передавать богатство наших традиций. Первым мероприятием, состоявшимся в художественных галереях уездного центра, стало открытие выставки живописи Союза художников Молдовы. Также здесь я принял участие в выставке народных костюмов Республики Молдова. Мы гордимся своими талантливыми людьми, – сказал Чебан.

Фестиваль «Дни Кишинёва в Бузэу» проходит с 16 по 18 сентября в различных местах. Мероприятие направлено на поддержку культуры как двигателя социального и экономического развития путём продвижения наследия и имиджа столицы Республики Молдова.

Фестиваль включает в себя серию культурных мероприятий при участии артистов: организуются концерты, выставки народных мастеров, мастерские живописи, презентации книг и т.д. Фестиваль призван подчеркнуть аутентичную народную и легкую музыку, – отметил генпримар.

В этом году с концертами под открытым небом выступят оркестр братьев Адваховых, ансамбль Alex Calancea Band, этнофольклорный ансамбль Plăieșii, ансамбль Vali Boghean Band, сёстры Осояну, Михай Чобану, Зинаида Жуля, Николае Палади, а также другие артисты из Республики Молдова.

Следует отметить, что недавно претура сектора Ботаника подписала соглашение о сотрудничестве с уездом Бузэу в Румынии. По словам генпримара, самое главное в данном документе – обеспечение обмена опытом и передовой практикой для эффективной работы органов местного публичного управления, а также организация совместных мероприятий социального, культурного и спортивного характера. Помимо приоритетов соглашения выделена взаимная поддержка реализации инвестиционных проектов, а также развитие передовой практики среди властей.

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