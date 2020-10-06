В Румынии зарегистрировано рекордное с начала пандемии число смертей от коронавируса за сутки

В Румынии зарегистрировано рекордное с начала пандемии число смертей от коронавируса за сутки

За последние 24 часа в соседней стране зарегистрирован 2 121 новый случай COVID-19. 73 пациента с коронавирусной инфекцией скончались.

Это наибольшее число суточных смертей с начала пандемии, пишет digi24.ro. В отделениях интенсивной терапии находятся 608 пациентов. Этот показатель также является рекордным.

До сих пор в Румынии было подтверждено 139 612 случаев заражения. 109 898 граждан вылечились, более 5 000 человек скончались.

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