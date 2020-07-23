В Румынии зафиксирован новый антирекорд: более 1 100 заболевших за сутки

В Румынии зафиксирован новый антирекорд: более 1 100 заболевших за сутки

В Румынии зарегистрирован новый антирекорд: 1 112 заболевших коронавирусом за 24 часа. Это самый высокий суточный показатель в соседней стране за всё время пандемии. 

Согласно полученным данным, за последние 24 часа в Румынии было сделано 20 085 тестов. Еще 25 человек скончались от осложнений, вызванных инфекцией, передаёт cotidianul.md.

По состоянию на 23 июля за всё время пандемии в Румынии было подтверждено 41 275 случаев COVID-19. Вылечились 24 862 пациента, скончались 2 126.

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