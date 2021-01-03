В Румынии выявлен первый пациент с подозрением на новый штамм коронавируса

В Румынии выявлен первый пациент с подозрением на новый штамм коронавируса

Мужчина находится в больнице “Матей Балш” в Бухаресте. Ему назначены дополнительные анализы для точного диагноза.  

Как сообщают румынские СМИ, пациент не посещал Великобританию. Он находится в обычном отделении – не в интенсивной терапии.

Новый штамм коронавируса обнаружили уже в более чем 30 странах – у граждан, которые побывали в Великобритании. Известно, что он передаётся быстрее, чем обычный COVID-19.

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