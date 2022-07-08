В Румынии выявили три новых случая заражения оспой обезьян

В Румынии выявили три новых случая заражения оспой обезьян

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения соседней страны. 

По данным ведомства, оспой обезьян заболели трое мужчин в возрасте от 32 до 38 лет из Бухареста и уезда Тимиш.

– Состояние их здоровья удовлетворительное. Они находятся в изоляции. Двое пациентов проходят лечение в домашних условиях, один – госпитализирован, – сообщили в Минздраве. 

До сих пор в соседней Румынии было зарегистрировано 14 случаев заражения оспой обезьян.

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