В Румынии выявили три новых случая заражения оспой обезьян

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Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения соседней страны.

По данным ведомства, оспой обезьян заболели трое мужчин в возрасте от 32 до 38 лет из Бухареста и уезда Тимиш.

– Состояние их здоровья удовлетворительное. Они находятся в изоляции. Двое пациентов проходят лечение в домашних условиях, один – госпитализирован, – сообщили в Минздраве.

До сих пор в соседней Румынии было зарегистрировано 14 случаев заражения оспой обезьян.

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