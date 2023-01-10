В Румынии выявили первый случай нового штамма COVID-19 – “кракен”

В Румынии выявили первый случай нового штамма COVID-19 – “кракен”

Первый случай мутации штамма “омикрон” под названием “кракен” был выявлен в Румынии у ребенка. Речь идет о легкой форме течения болезни. 

Новый вариант имеет официальное название XBB.1.5. Штамм, названный “кракен”, распространяется быстрее, чем любой из известных до сих пор вариантов “омикрон”, сообщает digi24.ro

Случаи “кракен” уже зарегистрированы в 29 странах, 13 из которых в Европе.

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