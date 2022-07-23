В Румынии выявили новый случай оспы обезьян

В Румынии выявили новый случай оспы обезьян

По данным Министерства здравоохранения Румынии, болезнь выявили у 39-летнего жителя города Клуж. Это 20-й по счёту случай оспы обезьян, зарегистрированный в соседней стране.

– Состояние пациента стабильное. Он находится в больнице. До сих пор в Румынии было зарегистрировано 20 случаев оспы обезьян, – сообщили в ведомстве.

Стоит отметить, что первый случай оспы обезьян в Румынии был зарегистрирован 13 июня, передает publika.md.

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